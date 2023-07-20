BIST 6.545
DOLAR 26,87
EURO 30,12
ALTIN 1.713,48
HABER /  DÜNYA

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini uzattı

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını bildirdi.

Abone ol

AB Konseyinden yapılan açıklamada, ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle 2014'te başlatılan yaptırımların süresinin 31 Ocak 2024'e kadar uzatıldığı bilgisi verildi.

AB'nin yaptırımları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Şubat 2022'de genişletilmişti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazede sürüyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da tüm çabalar sonuçsuz kaldı, yüzleri Diyarbakır'da güldü
Almanya'da tüm çabalar sonuçsuz kaldı, yüzleri Diyarbakır'da güldü
Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor
Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor
Erdoğan Esad’a zeytin dalı uzatmıştı... Yeni kriz patlak verdi! Suriye’den çok sert açıklama: ‘Türk işgalini kınıyoruz’
Erdoğan Esad’a zeytin dalı uzatmıştı... Yeni kriz patlak verdi! Suriye’den çok sert açıklama: ‘Türk işgalini kınıyoruz’
Japon diplomat ırkçı saldırıya uğradı yere itildi kafasını kaldırına çarptı
Japon diplomat ırkçı saldırıya uğradı yere itildi kafasını kaldırına çarptı
Tam anlamıyla rezalet! Kadınları çırılçıplak soyup sürüklediler
Tam anlamıyla rezalet! Kadınları çırılçıplak soyup sürüklediler
İstanbul'da sokak köpekleri toplanacak! İstanbul Valisi Gül'den kaymakamlık ve belediyelere talimat
İstanbul'da sokak köpekleri toplanacak! İstanbul Valisi Gül'den kaymakamlık ve belediyelere talimat
Beşiktaş, Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı
Bodrum'a "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi!
Bodrum'a "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi!
Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0
Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Faiz artırımı piyasanın beklentisinin çok altında kaldı
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Faiz artırımı piyasanın beklentisinin çok altında kaldı
Eski kız arkadaşının iş yerine gidip dehşet saçtı!
Eski kız arkadaşının iş yerine gidip dehşet saçtı!