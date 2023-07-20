Almanya'da tüm çabalar sonuçsuz kaldı, yüzleri Diyarbakır'da güldü

ALMANYA'dan Diyarbakır’a gelen çift, burada aldıkları tedavilerle bebek müjdesi aldı.

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Almanya’da yaşayan 27 yaşındaki Mürüvet-Furkan Babayiğit çifti, 5 yıllık evliliklerinden doğal yoldan çocuk sahibi olamayınca tedavi yöntemlerine başvurdu. 3 tüp bebek ve 3 aşılamadan sonuç alamayan çift, tavsiye ve internet üzerinde yaptıkları araştırmalar sonrası Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu.

Babayiğit çifti, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı teşhisinden sonra erkek faktörlü tedavi süreci başladı. Genç çift, prp ve piezo elektrik tedavileri sonrası çocuk müjdesini alarak gebelik kesesini gördü.

Anne adayı Mürüvet Babayiğit, süreç içinde herkesin desteği olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür edip Hakan Çoksüer’i önerdiğini ifade etti.