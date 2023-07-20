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11 il için hayata geçirildi Mehmet Özhaseki'den projeye ilişkin açıklama

11 il için hayata geçirildi Mehmet Özhaseki'den projeye ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 il için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında açılan yapım ve dönüşüm ofislerinde vatandaşların projeyle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ili ihya için hayata geçirilen, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Proje kapsamında 22 yerde yapım ve dönüşüm ofisi açtıklarını anımsatan Özhaseki, "Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki paylaşımında, vatandaşların ofislere yoğun ilgisini gösteren videoya da yer verdi.

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