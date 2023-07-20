Galatasaray Nef, Jarell Martin'i transfer etti

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Jarell Martin'i kadrosuna kattı.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Maccabi Playtika'da forma giyen 29 yaşındaki uzun forvetle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jarell Martin, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 38 maçta 7,2 sayı ve 3,5 ribauntluk performans sergiledi. Martin, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2015-2019'da Memphis Grizzlies ve Orlando Magic takımlarında toplam 184 müsabakada forma giydi.