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Kazakistan: Rusya karşıtı yaptırımlar bizi tehdit etmiyor

Kazakistan: Rusya karşıtı yaptırımlar bizi tehdit etmiyor

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Almas Aydarov, ülke üzerinden tedariki sağlanan yüklerin elektronik ortamda takip edildiğini ve dolayısıyla Rusya karşıtı yaptırımların kendilerini tehdit etmediğini söyledi.

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Almas Aydarov, Astana’da basın mensuplarının, Rusya’ya desteklerinden dolayı ABD’nin Kırgızistan’a yönelik hazırladığı ikincil yaptırımların, Kazakistan’a da uygulanma tehdidi olup olmadığına ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya’ya karşı yaptırımların uygulanmaya başlandığı andan itibaren konuyla ilgili Batılı ortaklarıyla doğrudan açık bir diyalog içinde olduklarını belirten Aydarov, “Yaptırımlardan kaçmak için herhangi bir özel eylemde bulunmadığımızı ancak Rusya ile geleneksel ekonomik ilişkilerimizi de sürdürdüğümüzü belirttik.” dedi.

Aydarov, 2022'den bu yana Rusya’ya askeri malzemelerin sevkiyatını yasakladıklarını kaydederek, “Çift kullanımlı ürünleri ihraç etmek için de özel bir sertifika alma önlemi uyguluyoruz. Ayrıca elektronik ortamda Kazakistan’dan ve ülke üzerinden sevk edilen ürünlerin takibini yapıyoruz. Bir günlük veya geçmişi olmayan şirketlerin, bu tür ürünlerin hacmini artırdığını gördüğümüz anda faaliyetlerini durdurmak için tedbirler alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Rusya’ya ürün teslim ederken yaptırım uygulamalarını ihlal etmemek için her zaman Batılı yaptırım görevlileriyle bilgi alışverişinde bulunduklarına işaret eden Aydarov, “Bundan dolayı son yaptırım paketinde Kazakistan’a yönelik bir tehdit görmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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