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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

 Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 545 milyon dolar artarak 69 milyar 836 milyon dolardan 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 14 Temmuz haftasında 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara yükseldi.

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