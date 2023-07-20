TESK'in "Esnaf Cüzdan" uygulaması, esnafa özel finansal çözümler sunuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK), bazı şirketlerle işbirliğine giderek geliştirdiği "Esnaf Cüzdan" uygulaması, sigortadan bankacılığa kadar çeşitli alanlarda imkanlar sunacak.

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TESK Esnaf Cüzdan uygulaması, Latanya Otel'de düzenlenen programda tanıtıldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, burada yaptığı konuşmada, uygulamanın esnafa çeşitli güvenceler sunacağını söyledi.

Palandöken, "Bu proje gerçekten uzun dönemdir üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir proje. Esnafımızı, canını ve malını korumak, güvencesini temin etmek için avantajlı kanallara yönlendirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Esnafın çok mustarip olduğu bazı konularda güvenceler sağlamak istediklerini belirten Palandöken, kaza ve hırsızlık sigortasından araç kaskosuna kadar çeşitli alanlarda Esnaf Cüzdan uygulamasının avantajlar getireceğini bildirdi.

Palandöken, projenin iki ayaklı olduğuna dikkati çekerek, sigortacılığın yanı sıra POS cihazı ve bankacılık işlemlerinin de uygulamadan yapılabileceğini dile getirdi.

Uygulamayı kullanan esnafın ve birinci derece yakınlarının alışveriş yaparken puan biriktirme yöntemiyle karttan istifade edebileceğine işaret eden Palandöken, cüzdanın kullanım alanlarını anlattı.

Programda şirket yöneticileri de esnafa sağlayacakları kolaylıklara ilişkin bilgi verdi.

Esnaf Cüzdan uygulamasıyla özel kredi imkanı

TESK Esnaf Cüzdan uygulaması, Konfederasyonun Aveon Global Sigorta AŞ ve Ozan Elektronik Para AŞ işbirliğiyle geliştirildi.

Söz konusu cüzdanla fiziki POS ve SoftPOS gibi finansal çözümlerin yanında, esnafa özel krediler, avantajlı sigorta paketleri sunulacak. Hızlı, güvenli ve ek maliyet oluşturmadan, uygun komisyon oranlarıyla buradan alışveriş yapılabilecek. Esnafa özel sunulan finansal çözümlerle 7/24 ücretsiz havale ve EFT gerçekleştirilebilecek. Uygulamaya başvuran ilk 1000 esnafa özel oranla kredi imkanı da sağlanacak.

Uygulamayla esnafa ve birinci derece yakınlarına yüzde 20'lere varan avantajlı paketlerle kaskodan konuta, sağlıktan ferdi kazaya ve Erasmus yurt dışı eğitimine kadar sigorta imkanları sunulacak.

Ayrıca, proje kapsamında esnafa verilen OZANPos'a özel, cihazla ilgili olası risklerde, kayıplarda, yangın, çalınma gibi durumlarda sigorta sağlanacak.

Uygulamadan yararlanabilmek için TESK Esnaf Cüzdan uygulamasında işletme hesabı açılması gerekiyor. İşletmelere özel sanal ve fiziksel ön ödemeli kart da verilecek.