Alman hazır giyim şirketi Hugo Boss, İzmir'deki çalışan sayısını artırdı

Hugo Boss'un Tekstil Sanayi İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztayıncı, yıl başından bu yana yaklaşık 500 kişiyi ekibe kattıklarını ve çalışan sayısının 5 bin 200'e seviyesine yükseldiğini bildirdi.

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Şirketin Ege Serbest Bölgesi içindeki kampüsünde basın toplantısı düzenleyen Öztayıncı, 1999 yılından bu yana İzmir'de faaliyet gösteren Hugo Boss Tekstil Sanayinin 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla kurulduğu günden bu yana sahip olduğu en yüksek çalışan sayısına ulaştığını söyledi.

Geçen yıl 1000 yeni çalışanın aralarına katıldığını ifade eden Öztayıncı, 2023'te de temmuz ayına kadar yaklaşık 500 kişiyi ekibe kattıklarını ve çalışan sayısının 5 bin 200 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Yıl sonuna kadar 500 kişiyi daha ekibe katmayı hedeflediklerini belirten Öztayıncı, "Globalde gelen büyümenin de etkisiyle, İzmir'deki tesisimizde hem kapasite anlamında yeni yatırımlarla hem de iş gücü anlamında yeni istihdamla sürdürülebilir ve devamlılığı olan, karlılığı olan bir büyümeyi destekliyoruz. Biz tüm Hugo Boss mağazalarında satılanların yüzde 20'sini İzmir'deki tesisimizde üretip dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Bu anlamda ülkemizin ekonomisine ve istihdamına önemli bir katkıyı da sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin stratejik konumu ve ulaşılabilirliğinin de etkisiyle, bir dağıtım merkezi oluşturulmasına yönelik projeleri olduğunu anlatan Öztayıncı, şöyle dedi:



"Ürün geliştirme anlamında yaptığımız iyileştirmelerin de etkisiyle Türkiye'nin lojistik gücünü ve stratejik konumunu değerlendirdiğimiz bir yatırımı, merkezimize sunduk. Orada da yatırımla ilgili süreç değerlendiriliyor. Bunun altyapı çalışmalarını da güneş enerjisi yatırımımızla sağladık ki şu an toplam tükettiğimiz enerjinin yüzde 25'ini güneş enerjisinden sağlıyoruz. Gelecekte kuracağımız yatırımlarda da aynı altyapının kuvvetli olması yönünde bir çalışmamız da olacak."

Yeni işe alım görüşmelerinin de sürdüğünü kaydeden Öztayıncı, deneyimli çalışanların yanı sıra herhangi bir deneyimi olmayan fakat tekstil ve hazır giyim alanında kariyer hedefi olanlara da kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.