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Muharrem İnce’nin köylülerinden su isyanı! 15 gün süre verdiler, Ankara’ya yürüme kararı aldılar!

Muharrem İnce’nin köylülerinden su isyanı! 15 gün süre verdiler, Ankara’ya yürüme kararı aldılar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin köyünde vatandaşlar suların 1 aydır kesik olmasından dolayı dert yandı. Yalova Giresunlular Derneği Başkanı İbrahim Arslan, köylülerle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bölgede 500 tane hemşehrisinin sıkıntıyı çektiğini anlatan Arslan, 15 gün içinde suların gelmemesi halinde Ankara’ya yürüme kararı aldığını ifade etti. İşte detaylar...

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin köyünde vatandaşlar suların 1 aydır kesik olmasından dolayı dert yandı. Yalova Giresunlular Derneği Başkanı İbrahim Arslan, köylülerle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yine kendileri gibi su sıkıntısı yaşayan komşu Kirazlı Köyü Muhtarı Mustafa Temel de basın toplantısına katıldı. Toplantıda yetkililerden yaşanan sıkıntının giderilmesi istendi.

Arslan, yaklaşık 1 aydır mahallelerinde suların kesik olduğunu ve ara ara su verildiğini ifade etti. Gelen suyun ise ihtiyacı karşılamadığını anlatan Arslan, "Yıllardır da bu sorun var. Her sene Kurban Bayramı’nda ne hikmetse sanki ayarlanmış, programlanmış gibi Kurban Bayramı’nda 1 ay önce mahallemizde sular kesiliyor.

Ondan sonra 1-1,5 ay yağmurlar yağana kadar, kış gelene kadar mahallemizde su sorunları yaşanıyor. Bu sorunu en çok yaşayan ablalarımız, kadınlarımız, annelerimiz” dedi.

Elmalık Köyü’nde 60-65 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu ifade eden Arslan, “Biz Elmalık köyüne bağlıyız. İkametimizde Elmalık köyü yazıyor. Şu anda Elmalık köyünün merkezinde suları açın şarıl şarıl akıyor. Maalesef köy mezarlığından yukarı doğru geçtiğimiz zaman mahallede 1 damla su yok. Burada insanlar sabah ezanı okunduğunda namaza kalkıyor abdest almaya su yok. Bizim insanlarımız hep çalışan insanlar işten geliyor, duş alacak su yok” ifadesini kullandı.

Bölgede 500 tane hemşehrisinin sıkıntıyı çektiğini anlatan Arslan, 15 gün içinde suların gelmemesi halinde Ankara’ya yürüme kararı aldığını ifade etti.

Öte yandan köyde yaşayan kadınlar da susuzluk nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

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