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Bolu Dağı Tüneli heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak!

Bolu Dağı Tüneli heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak!

Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin heyelan riskine karşı İstanbul istikametine doğru 70 metre uzatılacağını bildirdi.

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Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Aytekin, Karayolları Genel Müdürlüğünün il genelindeki yatırım ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Aytekin, 2 Nisan 2022'deki aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan tünelin İstanbul istikameti kısmında uzatma çalışması yapılacağını aktardı.

Zemin anlamında heyelanı durdurmanın mümkün olmadığına vurgulayan Aytekin, "Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz. Projelendirdik, bunun da çalışmalarına başlayacağız. Flüt yapısını 70 metre uzatacağız. Düzce tarafına doğru tünel 70 metre daha uzayacak." dedi.

Aytekin, Anadolu Otoyolu'nda ciddi trafik yoğunluğu bulunduğu için projelendirmenin, çalışmaların hızlı bitirilmesi yönünde devam ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Mümkün mertebe çalışmalarımızı yaparken ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden betonarme yapmayacağız. Tüplerin uzatımını beton değil çelik olarak düşündük. Çelik üretimi fabrikada yapılarak sahada montajı yapılacak. Çok daha kısa sürede imalatları yapılıyor. Bu yıl içinde en azından flüt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz."

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