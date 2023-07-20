BIST 6.676
DOLAR 26,82
EURO 29,95
ALTIN 1.697,19
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası flaş açıklama! İhracat ve yatırıma aktaracağız

Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası flaş açıklama! İhracat ve yatırıma aktaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmi sosyal medya hesabından ihracat mesajı verdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmi sosyal medya hesabından ihracat mesajı verdi. Anadolu Ajansı'nın "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardı" haberini alıntılayan Bakan Şimşek'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Yurtdışından bulduğumuz kaynağı...

"Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.."

Anadolu Ajansı haberi ne diyordu?

TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

İlgili Haberler
Merkez Bankası'nın kararına ekonomistlerden tepki! Zahmet oldu! Dalga mı geçiyorsunuz!
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e jet yanıt
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e jet yanıt
MEB, öğretmenevlerinde öğretmenlerin "öncelik kapasitesini" artırdı
MEB, öğretmenevlerinde öğretmenlerin "öncelik kapasitesini" artırdı
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2 maçla başladı!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2 maçla başladı!
Alman hazır giyim şirketi Hugo Boss, İzmir'deki çalışan sayısını artırdı
Alman hazır giyim şirketi Hugo Boss, İzmir'deki çalışan sayısını artırdı
Konyaspor'da Erzurum kampı devam ediyor
Konyaspor'da Erzurum kampı devam ediyor
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
TESK'in "Esnaf Cüzdan" uygulaması, esnafa özel finansal çözümler sunuyor
TESK'in "Esnaf Cüzdan" uygulaması, esnafa özel finansal çözümler sunuyor
Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey'in balistik füze denemesini şiddetle kınadı!
Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey'in balistik füze denemesini şiddetle kınadı!
Galatasaray'da Erden Timur'dan Icardi açıklaması
Galatasaray'da Erden Timur'dan Icardi açıklaması
11 il için hayata geçirildi Mehmet Özhaseki'den projeye ilişkin açıklama
11 il için hayata geçirildi Mehmet Özhaseki'den projeye ilişkin açıklama
Kazakistan: Rusya karşıtı yaptırımlar bizi tehdit etmiyor
Kazakistan: Rusya karşıtı yaptırımlar bizi tehdit etmiyor
Merkez Bankası'nın kararına ekonomistlerden tepki! Zahmet oldu! Dalga mı geçiyorsunuz!
Merkez Bankası'nın kararına ekonomistlerden tepki! Zahmet oldu! Dalga mı geçiyorsunuz!