Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası flaş açıklama! İhracat ve yatırıma aktaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmi sosyal medya hesabından ihracat mesajı verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmi sosyal medya hesabından ihracat mesajı verdi. Anadolu Ajansı'nın "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardı" haberini alıntılayan Bakan Şimşek'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Yurtdışından bulduğumuz kaynağı...

"Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.."

Anadolu Ajansı haberi ne diyordu?

TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.