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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi!

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi!

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 228 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 242 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 237 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 9 bin 250 kişi azalışla 237 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi artarak 1 milyon 754 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının gücünü korumaya devam ettiğini gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine dair beklentileri kuvvetlendirdiğini belirtti.

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