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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Hesaplara yatırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Hesaplara yatırıldı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) dördüncü kira destek ödemesinin, depremzedelerin hesabına yatırıldığını bildirdi.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, temmuzda toplam 304 bin 108 haneye, 1 milyar 285 milyon 317 bin lira kira destek ödemesi yapıldığını belirtti.

4 ayda 5 milyar lirayı aştı

Bakan Yerlikaya, nisandan itibaren yapılan ödemeler kapsamında, dördüncü kira destek ödemesinin depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını, 4 ayda toplam kira yardımının 5 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Yerlikaya, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla her zaman depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

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