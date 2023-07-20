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İngiltere'den Wagner'in Afrika'daki faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve işletmelere yaptırım!

İngiltere'den Wagner'in Afrika'daki faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve işletmelere yaptırım!

İngiltere, Afrika'da şiddet ve istikrarsızlıktan sorumlu olduğu gerekçesiyle Rus güvenlik şirketi Wagner’e yaptırım kararı aldığını açıkladı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kararının Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) infazlar ve işkenceler ile Sudan'da barış ve güvenliğe yönelik tehditler dahil Wagner'in eylemleriyle bağlantılı 13 kişi ve işletmeyi hedef aldığı bildirildi.

Paralı savaşçı grubu Wagner'in, OAC ve Sudan'da birkaç yıldır faaliyet gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Wagner, Rusya'nın bölgedeki dış politika çıkarlarını agresif şekilde takip etmekte ve yüzlerce sivilin öldürüldüğü terörle mücadele operasyonlarına askeri destek sağlamaktadır." denildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanacak kişilerin, İngiltere'deki tüm varlıklarının dondurulacağı ve seyahat yasakları getirileceği ayrıca İngiliz vatandaşlarının, şirketlerinin ve bankalarının bu kişilerle iş yapmasının engelleneceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere'nin Wagner'in bu bölgede oynadığı istikrarsızlaştırıcı rolden derin endişe duymaya devam ettiği vurgulandı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Angola, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudan ve Zimbabve'de faaliyet gösterdiği biliniyor.

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