İTÜ'nün tanıtım ve tercih günleri başlıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri 24 Temmuz'da Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başlayacak.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapacak.

İTÜ'nün öğrencilere yol göstermek amacıyla düzenlediği tanıtım ve tercih günleri bu kapsamda 24 Temmuz'da başlayacak.

Etkinlikte, alanında uzman akademisyenler, temel bilimlerden mühendisliğe, yapay zekadan siber güvenliğe kadar pek çok alanda eğitim verilen bölümlerin içeriğine dair tercihte bulunacak adaylara yol gösterecek.

Gelecekleriyle ilgili tercih yapacak adaylara ve ailelerine İTÜ'nün imkanlarının tanıtılacağı etkinlik 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli imkanlar sağlanacak

YKS'de ilk bine girerek İTÜ'yü tercih eden adaylara 5 yıl süreyle başarı bursu, hazırlık sınıfını yurtdışında okuma imkanı, öğle yemeği bursu, üniversite öğrenimi boyunca yurtlarda tek ve iki kişilik odalarda ücretsiz veya indirimli konaklama gibi imkanlar tanınacak.

Sporcu öğrencilere de her yıl öğretim süresi döneminde burs ve öğle yemeği desteği verilecek.

Staj ve yüksek lisans bir arada

İTÜ, oluşturduğu "MasterBee" programıyla başarılı öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve stajını aynı zaman diliminde bitirmelerine de olanak sağlıyor.

Lisans 4'üncü sınıftan itibaren lisansüstü ders almaya hak kazanan öğrenciler program kapsamında, kısa sürede yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak hayata bir adım önde başlama imkanına kavuşuyor.

"MasterBee" süreci başladığında programa dahil olan her öğrenci bir akademik danışmanla ilerleyecek. Bu öğrencilere İTÜ'nün işbirliğinde olduğu Türkiye'nin seçkin firmalarında staj imkanı sunulacak.​​​​​​​