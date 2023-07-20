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CHP'li Engin Altay: Toplantıyı sızdıranların kim olduğunu biliyorum

CHP'li Engin Altay: Toplantıyı sızdıranların kim olduğunu biliyorum

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, kendisinin de katıldığı CHP'deki üst düzey kurmayların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde gerçekleştirdiği toplantının video kaydının sızması hakkında, Sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim vermeyeceğim. Günah almak istemem ama belki ileride açıklarım" dedi. 

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Seçimlerden sonra değişim seslerinin yükseldiği CHP’de İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'nin bazı kurmaylarının katıldığı online toplantının gizlice kaydedildiği ortaya çıktı.

Bu kayıt, sosyal medyada yayınlandı. İmamoğlu başkanlığındaki toplantıya Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan ve CHP’nin eski Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı.

"Ortada bir sıkıntı var, bunları bir konuşalım dedik"

Toplantıyla ilgili TV 100’den Kübra Par’a konuşan Altay, toplantıyı kimin sızdırdığını bildiğini ama isim paylaşmayacağını söyledi. Par’ın dünkü TV 100 yayınında aktardığına göre Altay şunları dile getirdi:

"Parti bir seçim yenilgisi almış, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek asıl partiye ihanettir. Elbette bunları partililerin kendi arasında konuşması gerekir. Deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli. Ortada bir sıkıntı var. Parti tabanında, bize oy veren seçmende sıkıntı var. Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız Allah aşkına? Buna ihanet ve darbe demek izansızlıktır. Sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim vermeyeceğim. Günah almak istemem ama belki ileride açıklarım."

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