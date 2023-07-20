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Kastamonu Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 18 bin 300 lira oldu!

Kastamonu Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 18 bin 300 lira oldu!

KASTAMONU Belediyesi tarafından en düşük işçi maaşı, 18 bin 300 lira olarak belirlendi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun çalışanlarla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vidinlioğlu, belediyede en düşük ücretin, revize edilerek 18 bin 300 liraya yükseltildiğini bildirdi. .

Her zaman çalışanların yanında olduğunu aktaran Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Çalışanımın akşam evine giderken kafasının rahat gitmesini istedim. Göreve gelmeden önce de söz verdiğim üzere bugüne kadar her zaman işçilerimizin sosyal ve ekonomik koşullarını belediyemiz imkanları dahilinde en üst seviyede tutmanın gayreti içerisinde oldum. Son zamanlarda ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Üzerimize düşeni yapmaktan ötürü mutluyum. Yine imkanlarımız dahilinde çalışanlarımız için en iyisini yaptık. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. İşçimizin alın teri bizim kutsalımız. Bugün itibarıyla belediyemizde en düşük ücreti 18 bin 300 lira olarak belirledik."

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