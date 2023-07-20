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Uludağ'da 2 bin 200 koşucu "Ultra Trail" heyecanı yaşayacak!

Uludağ'da 2 bin 200 koşucu "Ultra Trail" heyecanı yaşayacak!

21-22-23 Temmuz tarihlerinde, Uludağ Premium ana sponsorluğunda 6.sı gerçekleşecek “Uludağ Premium Ultra Trail” etkinliği, Uludağ ve çevresinin nefes kesen doğasında unutulmaz bir patika yarışına sahne olacak.

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100 kilometre, 66 kilometre, 30kilometre, 16kilometre ve 6kilometrelik doğa harikası parkurlarda gerçekleşecek etkinlik, katılımcılara farklı etaplarda koşma fırsatı sunacak.

Her koşucunun hayali

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl her seviyeden yaklaşık 2 bin 200 yerli ve yabancı koşucunun katılacağı “Uludağ Premium Ultra Trail” 2024 yılında uluslararası ünvanını almayı hedeflerken, katılımcı sayısının da yaklaşık 4 bine ulaşması bekleniyor.

En rekabetçi dağ ultra maratonu yarışı olarak kabul edilen bu etkinliklerin ilk örneği, 2003 yılında Mont Blanc’te gerçekleştirilmiş.

Zorlu ve keyifli rotadan canlı yayın

Durmadan koşulan bu uzun parkurlar maratonu, katılımcılar için meydan okuyarak kendi sınırlarını zorlayacakları bir rotaya sahip. Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi yerlerden geçerek koşuculara benzersiz bir doğa deneyimi sunacak olan “Uludağ Premium Ultra Trail”, PowerApp’te tüm gün canlı yayınlanacak.

Uludağ Premium sponsorluğunda, spor ve sanat bir arada

Sanatın ve sporun daimi destekçisi Uludağ Premium, bu yıl da sporculara klasik müzik eşliğinde koşma keyfini yaşatacak. Uludağ’ın eşsiz doğasının içinde koşuculara, parkurların farklı noktalarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının klasik müzik konserleri eşlik edecek. “Uludağ Premium Ultra Trail" sporcular bu yıl da unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacak.

Ses ver sus (A Capella), Neyzen ve Ceren Toksöz ile müzik şöleni
22 Temmuz Cumartesi günü koşular tamamlandıktan sonra başlayacak konserde, SesVerSus (A Capella), Neyzen ve Ceren Toksöz sahne alırken, 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle program sona erecek.

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