'Ateş böceğim' şarkısı ile tanınmıştı, Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu (76) Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu hayatını kaybetti. ‘Gençlik Başımda Duman’ albümünün en ünlü parçası ‘Ateş Böceğim’ şarkısı ile tanınan Boduroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Acı haberi sunucu Hakan Eren Twitter hesabından duyurdu: “Usta müzisyen Baha Boduroğlu’nu kaybettik. İçim yanıyor şu an. Yıllarım geçti onunla babam gibiydi Türk pop müziğine katkıları ve yaptıkları asla unutulmayacak. Dünya tatlısı insandı. Mekanı cennet olsun.”

Baha Boduroğlu kimdir?

Baha Boduroğlu 3 Şubat 1947'de İstanbul Laleli’de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları’nda çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak’ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45’liklerini 1971 yılında çıkarttı. ‘Gençlik Başımda Duman’ albümü o yılın en çok satan yapımlarından oldu. Ancak Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. Boduroğlu ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladı.

2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile ‘Eski Dostlar’ adlı bir müzik grubu kurdular.