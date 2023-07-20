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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünyaya 370 ışık yılı uzakta bulundu şaşırtan keşif

Dünyaya 370 ışık yılı uzakta bulundu şaşırtan keşif

Gök bilimciler, Erboğa (Centaurus) takımyıldızında, Dünya'ya 370 ışık yılı uzaklıkta bulunan "PDS 70" sisteminde, aynı yörünge üzerinde iki ötegezegen tespit etti.

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CNN'nin haberine göre, gök bilimcilerin Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu ile yaptığı gözlemler sonucunda, genç bir yıldızın yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri bir ötegezegene "kardeş" bir başka gezegen keşfedildi.

Yıldızın yörüngesinde daha önceden "PDS 70b" ve "PDS 70c" adı verilen iki gezegen tespit edildiği ancak "PDS 70b"nin yörüngesi üzerinde, oluşum sürecinde veya zaten oluşmuş bir gezegenin yapı taşları olabilecek bir enkaz bulutu gözlemlendiği belirtildi.

Enkaz bulutunun kütlesinin Ay'ın yaklaşık 2 katı olduğu kaydedildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2018'de keşfedilen ötegezegen "PDS 70b"nin, 3 Jüpiter kütlesinde olduğunu ve yıldızının etrafındaki yörüngesini tamamlamasının 119 yıldan fazla sürdüğünü açıkladı.

Madrid Astrobiyoloji Merkezi Araştırma Görevlisi ve çalışmanın baş yazarı Dr. Olga Balsalobre-Ruza, yaptığı açıklamada, "20 yıl önce teorik olarak 'Truva atı' veya 'eş yörüngeli gezegenler' olarak adlandırılan benzer kütleye sahip gezegen çiftlerinin, yıldızlarının etrafında aynı yörüngeyi paylaşabileceği tahmin ediliyordu. İlk defa bu teoriye uygun bir kanıt bulduk." dedi.

Balsalobre-Ruza, Jüpiter benzeri bir gezegenin yörüngesini binlerce gök taşıyla paylaşabileceğinin düşünüldüğünü ancak gezegenlerin aynı yörüngeyi paylaşmasının ilginç olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, söz konusu gezegenlerin görüntüsünün alınması halinde bunun, "iki gezegenin aynı yörüngeyi paylaşabileceğini gösteren bugüne kadarki en güçlü kanıt" olabileceğini düşünüyor.

Güneş Sistemi'nde de yaygın görülen "Truva atları"nın, gezegenlerle aynı yörüngede bulunan kayalık gök cisimleri olduğu, Dünya'nın yörüngesinde bir çift ve Jüpiter'in yörüngesinde 12 binden fazla "Truva" gök taşı olduğu belirtiliyor.

Araştırma, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.

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