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Kendisine saldıran yılanı başından yakaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kendisine saldıran yılanı başından yakaladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde yer alan Mergezer Yaylası’nda öğlen saatlerinde tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması Yakup Türfent isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kendisine saldıran yılanı başından yakalayan tilkinin verdiği zorlu mücadelede yaşadığı zor anları kayda alan Türfent, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

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