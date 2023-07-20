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Belediyeden yapılan anonsu duyanlar kulaklarına inanamadı: Ayak parçası bulundu

Belediyeden yapılan anonsu duyanlar kulaklarına inanamadı: Ayak parçası bulundu

ARTVİN'de Borçka ilçesinde bugün Karşıköy köyünde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediye hoparlörlerinden yapılan insana ait ayak parçası bulunduğu anonsunu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy köyü dere kenarında bugün köylüler tarafından bir insana ait ayak parçası bulundu. Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, Borçka Belediyesi'ne anons yapılması için konuyla ilgili başvurulması üzerine belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı.

Kaybolan bir vatandaşa ait olma olasılığına karşın DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu.

"İnsana ait bir ayak parçası bulunmuştur"

Yapılan anonsta “Artvin Borçka ilçesinde insana ait bir ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin Artvin Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaatta bulunmaları duyurulur” denildi.

Öte yandan anons Kemalpaşa ve Hopa ilçeleri belediyelerinden de yapıldığı bildirildi.

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