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Irak’tan "İsveç ile ilişkileri kesme" sinyali

Irak’tan "İsveç ile ilişkileri kesme" sinyali

Irak hükümeti, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin yakılmasını kınarken, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri de keseceğini bildirdi.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin ateşe verilmesi konusunu görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

Söz konusu saldırı kınanırken olayda güvenlik açığının bulunduğuna karar verildi.

Irak hükümeti ayrıca Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri kesme yoluna gideceğini de İsveç kanallarına iletti.

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Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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