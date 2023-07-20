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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de konuştu: KKTC'yi bir an evvel tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de konuştu: KKTC'yi bir an evvel tanıyın

Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni kapsamında KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya KKTC'nin tanınması için çağrı yaparak "BM kürsüsünden yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin adadaki gerçeklere sırtınızı dönmeyin KKTC'yi bir an evvel tanıyın" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni kapsamında KKTC'de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aranızda bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin selam ve sevgilerini sizlere ulaştırmak istiyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim bizlere kutlu emanetlere sahip çıkmayı nasip eylesin. Gazilerimize bereketli ömür niyaz ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Ecevit ve Sayın Erbakan'ı Sayın Türkeş'i bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehitlerin hatırasına sahip çıkan Kıbrıslı kardeşlerime teşekkür ediyorum. 1964-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan gözyaşı katliam demekti. Kardeşlerimiz evlerinden yurtlarından hayatlarından zorla kurtarıldı. Bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklar"

Türkiye'nin riskleri göze alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediler. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayrakları gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye'nin de desteğiyle geleceğine daha umutla bakıyor. Kahraman Mehmetçiğimizin adaya ayak bastığı gün Türk milletinin boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya göstermiştir. Adanın güneyinde tek hakim ve sahibi olarak gören gerçekten kopuk zihniyet varlığını sürdürüyor. EOKA terör örgütünün silahsız katlettiği masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklar.

Kıbrıs sorununun çözümü

Katliamları ne unutacağız, ne unutturacağız. Dünyanın da unutmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri müzakereden kaçmamıştır. İntikam peşinde koşmadık kin gütmedik. Çabamız adaya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Adadaki gerçekler ortadayken federal çözümün mümkün olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin eşit statüsü tescil edilmedikçe yeni müzakere sürecine girişilmesi mümkün değildir.

Kıbrıs Türkünün eşit ve egemen bir halk olduğunu kabullenmedikleri gibi Türkiye ile gönül bağı içinde olmasından rahatsız oluyorlar. anavatan Türkiye Kıbrıs Türk'ünün refahının her zaman güvencesi olacaktır. Şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türk'ünün eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüsü gayretlerimizden geri durmayacağız.

"KKTC'Yİ BİR AN EVVEL TANIYIN"

Adanın kadim unsuru Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. BM kürsüsünden yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin adadaki gerçeklere sırtınızı dönmeyin KKTC'yi bir an evvel tanıyın. 'DESTEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ' KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durması için bu zamana kadar verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Ercan Havalimanı'nın yeni pisti işbirliğimizin yeni bir nişanesi olmuştur. Güzide eserin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun derken, 11 vilayetimizdeki deprem felaketinde ebediyete uğurladığımız Kuzey Kıbrıs'tan meleklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

'Desteği devam ettireceğiz' 

KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durması için bu zamana kadar verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Ercan Havalimanı'nın yeni pisti işbirliğimizin yeni bir nişanesi olmuştur. Güzide eserin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun derken, 11 vilayetimizdeki deprem felaketinde ebediyete uğurladığımız Kuzey Kıbrıs'tan meleklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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