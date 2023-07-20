Ali Koç, vakıftaki başkanlık görevine bir yıl daha devam edecek

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlıklarını yürüten Ali Koç, vakıftaki başkanlık görevine bir yıl daha devam edeceğini duyurdu.

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Başkan Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel kurul gündemiyle toplandıklarını belirten Koç, "Kulüpler Birliğinin teveccühü olarak bir yıl daha göreve devam edeceğim. Görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili beklentiler üzerine de konuştuklarını anlatan Ali Koç, "Federasyonla yeni dönemde daha sık toplantıların yapılmasının uygun olacağını kararlaştırdık. Sayın Büyükekşi ve yönetim kurulunun yapısal dönüşüm için planları var. TFF ile beraber çalışmaya son derece açık bir ortamda Süper Lig AŞ'nin tohumlarını attığımız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Karşı taraf buna açık. Bizim de varmak istediğimiz nokta bu." diye konuştu.

"Futbolda uzun vadeli planlama yapılması lazım"

Yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Ali Koç, "8+3 yabancı kuralı devam ediyor. TFF'den en büyük ricamız aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenmesi ve 5 yıllığına rafa kalkması. Türkiye Cumhuriyeti devletlerinden olan ve çift pasaportlu Türk oyuncular için ricada bulunduk. Devreye soktular. Her istediğimiz olmuyor ama talepler ciddi anlamda değerlendiriliyor. Voleyboldaki başarının futbolda da yaşanabilmesi için uzun vadeli planlama yapılması lazım. Benzer bir yaklaşımı futbolda da bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.