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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi, rövanş maçında La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Moldova ekibi FC Zimbru oldu. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi ise Arnavutluk ekibi Tirana oldu.

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Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe'nin rakibi Moldova Ekibi FC Zimbru Chisinau oldu. Zimbru, La Fiorita'yı Dedechko'nun golüyle 1-0 mağlup ederek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu.

FC Zimbru'nun golünü 35. dakikada Dedechko kaydetti. Fenerbahçe-Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Zimbru chisinau hangi ülkenin takımı?

Fotbal Club Zimbru Chi?inau, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chi?inau ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübü.

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır.

Sarı-Yeşiller maçlarını 10,400 kişilik Zimbru Stadyumu'nda oynamaktadır.

Zimbru hangi ligde?

Moldova futbolunun en üst ligi olan Super Liga'da mücadele etmektedir.

 Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu

Şenol Güneş yönetiminde ritim yakalayan ve ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Arnavutluk ekibi KF Tirana oldu.

İlk maçı 1-1 berabere biten maçın rövanşında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi Lushkja ve Deliu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Tirana, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Deplasmanda rakibini yenmeyi başaran Tirana, UEFA Konferans Ligi 2. turunda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu.


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