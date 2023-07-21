'Darbe' toplantısı sızan Ekrem İmamoğlu kararın verdi! Bir-iki hafta içinde...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ağır topları ile yaptığı 'Kemal kılıçdaroğlu'na darbe' toplantısının video kaydının yayınlanmasının ardından 'açıktan oynamaya' karar verdi. "Bu görüntü değişim arayışınızı hızlandırır mı?" mı sorusuna İmamoğlu, "Bir-iki hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım" cevabı verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Parti Meclisi'ni toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planının konuşulduğu Zoom toplantısının videosunun sızdırılması üzerine ilk kez bu kadar ayrıntılı konuştu. Toplantıyı kaydedip sızdıranlarla yargı önünde hesaplaşacağını belirten İmamoğlu, "Bu görüntü değişim arayışınızı hızlandırır mı?" mı sorusuna "Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım" cevabı verdi. İşte İmamoğlu'nun Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularına verdiği cevaplar.

Seçimden sonraki 200. toplantım...

- Görüntülerden anlaşılan o ki, siz kuşkulanmışsınız.

- Tabi, kuşkulandım. Ama daha sonra da zaten çıktı. Yapacak bir şey yok. Bir kıymet-i harbiyesi yok. Çünkü biz yanlış bir şey yapmadık. Partiyle ilgili şeyi partililerle konuşuyoruz. Benim belki bu süreçteki 200. toplantım, belki 250., bilmiyorum sayısını. Milletvekilleri, PM üyeleri… Bu heyetle yaptığımız görüşme tek bir takım olarak değerlendirilmemeli. Çok insanla görüştüm. Hâlâ görüşüyorum. Bugün de görüşeceğiz. Partinin meselelerini partideki insanlarla konuşuruz. Bunun ayıbı yok. Şeffaflıktır bu aslında. Ama dışarıda konuşmuyoruz.

Genel Başkanla konuşuyorum niye darbe osun!

- Ancak ‘darbe' deniliyor.

- Yok canım. Herkesin sorumlulukları var. Ben genel başkanla da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel başkanla konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani.

Yaptığı şey bir ve ihanet mi?

- Video ‘ihanet' başlığıyla sunuldu.

- O cümleyi sarf eden akıl, kendini tarifler. O tarife uyan insanlar vardır ne yazık ki içeride ve dışarıda. Bu her zaman olmuştur. Biliriz o insanları. Ama önemsemeyiz. Gücü kendinde zanneden bu insanların aslında güçsüz kaldıklarını zaman hep ispat etmiştir. 13 yıldır o tarz kelimelerle beni suçlayan insanlarla mücadele ettim. Onun için hiç önemi yok. Alışılageldik bir taktik.

Yargıda hesaplaşacağız

- Görüntülerin sızdırılmasını nasıl yorumluyorsunuz?

- Bildiğim şeyler değil. Ama tabi ki izini sürüyoruz. Elde ettiğimiz birşeyler olursa mutlaka hukuki işlem başlatacağız.

Sürecin sonuna geldik! 1-2 haftaya...

- Bu görüntü değişim arayışınızı hızlandırır mı?

Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor.