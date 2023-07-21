İmamoğlu ve Özgür Özel'le ilk kez yüz yüze gelecek! 'Tekrarı olursa gereğini yaparım!' gözdağı

CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu Zoom üzerinden kendisini devirme toplantısı yapan Grup Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kasetin ardından ilk kez hafta sonu yüz yüze gelecek. Hesaplaşma günü öncesi Kılıçdaroğlu, "Bu toplantının tekrarı olursa gereğini yaparım" diye gözdağı verdi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Zoom üzerinden Genel Başkan devirme' toplantısı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ve yakın zamana kadar en yakınında olan isimlerle cumartesi ve pazar günü yüz yüze gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, yarın aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu belediye başkanları ile Pazar günü de Parti Meclisi'nde (PM) Özgür Özel ve diğer isimlerle yüz yüze gelecek. Zoom toplantısı için “Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı, normal bulmadım” diyen Kılıçdaroğlu, şimdilik disiplin sürecini işletmeyeceğinin altını çizerek, “Tekrarlandığında gereğini yaparım” diye gözdağı verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun Habertürk canlı yayınındaki açıklamaları...

Sabah telefonuma gelen mesajla öğrendim

- Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Gerek görmedim. Sonuçta partiye uzun süre emek veren arkadaşların yaptığı bir toplantı diye düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Normal bulmadım. (Bunun bir sonucu olabilir mi?) Hayır. (Süreci nasıl yöneteceksiniz?) Onu biz yönetiyoruz zaten.

Tekrarlandığında gereğini yaparım

- (Size karşı bir girişim olarak görmediniz mi?) Parti içinde bir kişi genel başkanlığa adaysa bunun yolu kuralları bellidir, gelir aday olur. Başımın üstünde yeri vardır, kimse de neden aday oldun diye sormaz. Arkadaşlarıyla birlikte ortak hareket de edebilir, gelip parti toplantılarında da konuşabilirler; bu bizim geleneğimizde var. Ama burada etik değerlere uyulması gerekir.

Görevden almayı düşünüyor mu?

- Disiplin süreci işletilecek mi?

Hayır.

- Görevden almayı düşünüyor musunuz?

Hayır.

Bütün arkadaşlarımı uyardım

- (İmamoğlu bu şekilde 200 toplantı yaptığını söylüyor) Olabilir. Her toplantı yapana telefon açıp ‘niye yaptınız’ diye sormam. Ama ülkenin bu kadar ciddi sorunu varken CHP’nin iç sorunlarının tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor. Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Kural dışına çıkıldığında ve tekrarlandığında gereğini yaparım.

- İmamoğlu tekrar aday olmalı mı?

İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı’na adaylığını ister misiniz? Olmasını isterim.