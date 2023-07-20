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Su kuyusunu temizlerken egzoz gazından etkilenen 2 kişi hastanelik oldu

Su kuyusunu temizlerken egzoz gazından etkilenen 2 kişi hastanelik oldu

Bolu'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda egzoz gazından etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin su kuyusuna giren temizlik işçileri A.B. ve V.K. çalıştırdıkları benzinli motorun egzoz gazından etkilendi.

İşçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kapsamlı tedavi için Ankara'ya sevk edilen işçilerin bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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