Kuşadası'nda korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 02.49'da deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

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Saat 02.49'da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre 4.2 şiddetinde bie deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken sosyal medyada 'deprem' hashtagi kısa sürede gündem oldu.

Meydana gelen deprem yerin 13 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD ise depremin şiddetini 4.0 olarak duyurdu.



Depremin ardından sosyal medyadaki birçok kullanıcı, deprem anında bir uğultu duyduklarını ve çok şiddetli sallandıklarını dile getirdi.





Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın

AFAD son depremler listesi için tıklayın