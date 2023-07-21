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Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi! Transfer izni çıktı, takımdan ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi! Transfer izni çıktı, takımdan ayrılıyor!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe yaz transfer dönemini de en hareketli geçiren takım oldu. Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından Macar stoper Attila Szalai ile de yolları ayırıyor.

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Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai'ye görüşme yapması için izin verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Szalaı, Fenerbahçe formasını 117 maçta giydi

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.

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