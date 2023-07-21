Suudi Arabistan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan, İsveç'in Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıya izin vermesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirerek kınadı.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç makamlarının dünya çapında milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtan provokatif eylemlerin tekrarlanmasına izin verdiği için kınadıklarını bildirdi.

İsveç makamlarına söz konusu provokatif eyleme ilişkin bir tepki notu gönderileceği belirtilen açıklamada, "Tüm dini değerleri ve uluslararası yasaları ihlal eden utanç verici eylemleri durdurmak için gerekli önlemler alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.