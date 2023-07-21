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Kulis haber! Ekrem İmamoğlu aday olmazsa yerine o isim aday gösterilecek

Kulis haber! Ekrem İmamoğlu aday olmazsa yerine o isim aday gösterilecek

CHP'de 'Değişim' kavgasının liderliğini yapan Ekrem İmamoğlu'nun, Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar İBB Başkan adayı olup olmayacağı, olsa bile Genel Merkez tarafından tekrar aday gösterilip gösterilmeyeceği tartışılıyor. CHP kulislerinde İmamoğlu'nun yerine Mustafa Sarıgül'ün aday gösterileceği konuşulmaya başlandı.

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CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan 'Değişim' kavgası sızdırılan kasetlerle alevlenirken, biryandan da Mart 2024'te yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için kulisler ve hazırlıklar hızlandırıldı. CHP kulisleri, 'değişim' tartışmalarını başlatan Ekrem İmamoğlu'nun geleceğini tartışıyor. İmamoğlu yeniden aday olmak istemezse ya da Genel Merkez İmamoğlu'nu tekrar adaş yapmak istemezse, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kimi düşünüyor? İşte kulisleri sallayan o iddia...

Nevşin Mengü'nün kanalında açıkladı

Gazeteci Hilal Köylü, Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında CHP kulislerinde konuşulan o iddiayı dile getirdi. Köylü, İmamoğlu'nun aday olmaması halinde yerine Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün düşünüldüğünü söyledi. Köylü'nün açıklamaları şu şekilde;

Alırsa İstanbul'u Sarıgül alır!

"İmamoğlu aday olacak mı? Eğer olmazsa diye de bir çalışma yapılıyor. Kulis bilgisi. Aday olmazsa Sarıgül'ü görürsek ben şaşırmayacağım. Kendi aralarında konuşulmamış ama CHP Genel Merkezi'nde 'Alırsa İsanbul'u Sarıgül alır' tezi yayılıyor. Bakalım uzlaşabilecekler mi, oturup konuşabilecekler mi?"

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