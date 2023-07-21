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Kuşadası fena sallandı! Prof. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem sözleri

Kuşadası fena sallandı! Prof. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem sözleri

Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugün daha büyüğü olursa şaşırmam" dedi.

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Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. "Daha büyüğü olursa şaşırırım" diyen Ercan şunları kaydetti:

"Kuşadası körfezinde evimden 3 km batıda, 13 km derinde M4,2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir. Uykudan ürpererek uyandık. Bu gün, daha büyüğü olursa şaşırırım."

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