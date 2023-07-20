Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde artış! 1 Ağustos'tan itibaren geçerli ne kadar oldu?
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Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltmesinin ardından kredi kartı ve ek hesap ya da kredili mevduat hesabı olarak bilinen KMH faizlerinde üst limitler arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.
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Sözcü'de yer alan habere göre 1 Ağustos itibarıyla kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91’den 2,13’e çıkmış olacak.
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Vergiler dahil maliyet ise yüzde 2,77’ye geleceği için aylık mevduat yüzde 35 olacak.
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Ticari krediler için tavanlar ise yüzde 29,4 ve yüzde 37,8’e yükseldi.
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