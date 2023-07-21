Bir süredir hayalini kuruyordu, Nusret Gökçe muradına erdi!
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Türk işletmeci Nusret Gökçe’nin Londra’da açılan restoranı dört ayda tam 7 milyon Sterlin’lik (152 milyon TL) kazanç sağlamıştı. Nusret Gökçe, daha önce Atatürk Havalimanı'nda restoran açmanın hayalini kurmuş ancak gerçekleştirememişti. Şimdi ise hayali gerçek oluyor.
Nusret Gökçe, uzun süredir hayalini kurduğu restorana kavuşuyor. Gökçe, yeni şubesini İstanbul Havalimanı’nda açıyor.
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Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği önemli markalarından olan Nusret, İstanbul Havalimanı’nda burger restoranı açıyor.
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Hürriyet'in haberine göre; Nusret Gökçe’nin yıllardır kurduğu hayal sonunda gerçek oluyor.
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Gökçe, Atatürk Havalimanı’nda dünya markaları arasında yer almanın hayalini yıllarca kurmuş ancak bu isteğini gerçekleştirememişti.
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