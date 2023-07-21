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Türkiye’nin en geç kiraz hasadı Ahlat’ta yapılıyor!

Türkiye’nin en geç kiraz hasadı Ahlat’ta yapılıyor!

Yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetiştirilen kirazlar, bölgenin ve ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor.

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Türkiye’de kiraz hasadının bitmesinden 20 gün sonra Ahlat ilçesindeki 1950 rakımlı köylerde kiraz hasadı yeni başlıyor. Yüksek rakımdan dolayı Türkiye ortalamasından 20 gün sonra hasadına başlanan kiraz, ağustos ayı başına kadar toplanıyor. Gece ve gündüz oluşan sıcaklık farkları nedeniyle tadı ve aroması oldukça güzel olan Ahlat kirazı, iç piyasanın yanı sıra talebe göre bazı yıllar yurt dışı pazarına da sunuluyor.

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, ilçenin Seyrantepe köyünde hasadı yeni başlayan kiraz bahçelerini ziyaret etti. Kiraz hasadı hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Keskin, Türkiye’de kiraz hasadının bittiği bir dönemde Ahlat’ın yüksek rakımlı köylerinde kiraz hasadının başladığını söyledi. Keskin, “Ahlat ilçemizin önemli kiraz üreticilerinden Ali Rıza Çağlar’ın ilçemize bağlı Seyrantepe köyündeki bahçesindeyiz. Bahçemizin bulunduğu yerin yüksekliği yaklaşık 1950 metre. Zira ülkemizden en geç hasadı yapılan kirazlardan birisi de içinde bulunduğumuz Seyrantepe köyünde gerçekleşmektedir. Hasadına dün için başlanılan bahçemizde yaklaşık 10 gün daha hasat devam edecektir. Bahçemiz 12 dekar büyüklüğünde olup 800 adet yarı bodur ‘Ziraat 900’ çeşidiyle kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl beklediğim rekolte yaklaşık 25 tondur. Rakımın yüksek olmasından dolayı, gece gündüz sıcaklık farkı, hasadın bu sezona sarkması ve çeşitten kaynaklı özelliklerden dolayı elde ettiğimiz kirazın tat ve aroması, iriliği daha farklı yerlerde hasat edilen kiraz çeşitlerine göre daha üst seviyededir. Hasat ettiğimiz ürünlerimizi özellikle kendi ilimiz başta olmak üzere civar illere satışını yaparak tüketicilerin sofrasına kadar göndermekteyiz” dedi.

Kiraz üreticisi Ali Rıza Çağlar da, 20 yıl önce bahçeyi kurduğunu belirterek, “Bahçemde 800 ağaç mevcut. Rakım yüksekliğinden dolayı geç olgunlaşan kirazlarımızı yeni toplamaya başladık. Türkiye genelinde her yerde bittikten sonra bizde kiraz hasadı başlıyor. Kiraz kalitemiz çok iyi, çevre illerimize satmaktayız. Gece ve gündüz sıcaklıklarında ciddi bir farklılık olduğu için kirazlarımızın tat ve aromaları çok güzel ve farklı oluyor. Geçen yıla nazaran ürünümüz 2 kat daha fazla, çok memnunuz” diye konuştu.

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