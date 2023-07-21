BIST 6.699
DOLAR 26,93
EURO 29,99
ALTIN 1.705,48
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

GAZİANTEP'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Abone ol

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. tutuklanırken, B.A. isimli şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedat Şahin 8 yıl sonra tahliye oldu
Sedat Şahin 8 yıl sonra tahliye oldu
İşten eve gelen kadın hayatının şokunu yaşadı
İşten eve gelen kadın hayatının şokunu yaşadı
Yeni konut modeli tanıtıldı İstanbul'da kiraları yarı yarıya düşürecek detaylar belli oldu
Yeni konut modeli tanıtıldı İstanbul'da kiraları yarı yarıya düşürecek detaylar belli oldu
Denizli’de 25 su kaynağına 765 bin sazan yavrusu bırakıldı!
Denizli’de 25 su kaynağına 765 bin sazan yavrusu bırakıldı!
Türkiye’nin en geç kiraz hasadı Ahlat’ta yapılıyor!
Türkiye’nin en geç kiraz hasadı Ahlat’ta yapılıyor!
Elektrik panosu patladı, çıkan kıvılcımlar sokağı böyle aydınlattı
Elektrik panosu patladı, çıkan kıvılcımlar sokağı böyle aydınlattı
İYİ Parti'de 6 ismin ihracı istenmişti! Ethem Baykal'dan hodri meydan: Birilerine kelepçe vurdurana kadar...
İYİ Parti'de 6 ismin ihracı istenmişti! Ethem Baykal'dan hodri meydan: Birilerine kelepçe vurdurana kadar...
TCMB neden faiz artırımını düşük tuttu? Hande Fırat sebeplerini sıraladı
TCMB neden faiz artırımını düşük tuttu? Hande Fırat sebeplerini sıraladı
Erkek arkadaşını zehirli kobra ile öldürdü!
Erkek arkadaşını zehirli kobra ile öldürdü!
Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi! Transfer izni çıktı, takımdan ayrılıyor!
Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi! Transfer izni çıktı, takımdan ayrılıyor!
Suudi Arabistan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı
Suudi Arabistan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı
BTK, Türkiye'de Twitter'a reklam verilmesini yasakladı!
BTK, Türkiye'de Twitter'a reklam verilmesini yasakladı!