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Sedat Şahin 8 yıl sonra tahliye oldu

Sedat Şahin 8 yıl sonra tahliye oldu

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 8 yıldır tutuklu bulunan Sedat Şahin, tutuklu olduğu İzmir Buca Cezaevi'nden tahliye edildi. Şahin ile Sarallar ailesi arasında geçmiş dönemde birçok çatışma meydana gelmişti.

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Samsun Bafralı olarak bilinen iş insanı Sedat Şahin hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 8 yıldır cezaevinde bulunan Sedat Şahin tahliye oldu.

Son olarak, İzmir Buca Cezaevi'nde yatan Sedat Şahin'i yakınları ve arkadaşları karşıladı.

Şahin'in Sarallar ailesiyle de geçmiş dönemde çatışmaları olduğu biliniyor. Sarallar ailesiyle Sedat Şahin arasında yaşanan bu gerginliğin sonucu olarak birçok çatışma meydana geldi.

"Şahinler" ve "Sarallar" grupları arasındaki çatışmalara ilişkin 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davanın 3 Kasım 2017'de Silivri Cezaevi'nde görülen duruşmasında tahliye edilen Sedat Şahin, salondan çıkışta başka bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştı. Şahin o dönem, "Suç örgütü lideri yöneticisi" olmaktan tekrar tutuklanmıştı.

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