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İstanbul'da vapurdan denize atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!

İstanbul'da vapurdan denize atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!

İstanbul'da Şehir Hatları vapurundan denize atlayan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Dün akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" isimli Şehir Hatları vapurundan bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen iki Sahil Güvenlik botu, termal kamerayla yerini tespit ettiği kişiyi sudan çıkardı.

Harem Tahlisiye İskelesi'ne getirilen A.U.B. (36), tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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