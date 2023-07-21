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Darbe toplantısında Engin Altay'ın kullandığı fon gündem oldu Engin Altay'dan açıklama

Darbe toplantısında Engin Altay'ın kullandığı fon gündem oldu Engin Altay'dan açıklama

Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan zoom toplantısına uzay fonuyla katılan Engin Altay, kullandığı fon hakkında açıklama yaptı. Altay, "Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde gerçekleştirilen ve CHP’den önemli isimlerin katıldığı bir zoom toplantısının 14 dakikalık kaydının sızdırılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Altay’ın arka fonunda uzay fotoğrafı kullanması ve Onursal Adıgüzel ile aralarında geçen diyalog sosyal medya gündem oldu.

Toplantısının açılışında; Onursal Adıgüzel, Engin Altay’a “Yine uzaydasın, Engin Abi!” diye seslendi.

Toplantıya arka fonda uzay fotoğrafı kullanarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’dan açıklama geldi.

"Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum"

Altay’ın arka fonunda uzay fotoğrafı kullanması ve Onursal Adıgüzel ile aralarında geçen diyalog sosyal medya gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Altay, gündem olan arka fonuyla ilgili, “Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Bunlar sanal. Online yapılan MYK’larda da bazen bu fonu kullandım. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir” ifadelerini kullandı.

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