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Sosyal medyada yorum yaparken bunlara dikkat edin!

Sosyal medyada yorum yaparken bunlara dikkat edin!

Avukat Cem Duman, sosyal medya kullanıcılarını uyardı: Sosyal medyada yorum ve konuşmalardan beklenmedik cezalar alınabilir.

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Avukat Cem Duman, sosyal medyada yapılan yorumlarda hakaret suçunun işlenebildiğine dikkat çekerek, “Yorumlarda birçok vatandaşımız bilmeden suç işliyor. Ceza aldıklarında ise şaşırıyor” dedi.

Günümüzde aktif kullanılan sosyal medya bazı vatandaşların başını ağrıtabiliyor. Devlete ve topluma karşı yapılan bazı yorumların suç olduğu gibi ufak bir kelime de hakaret suçuna girebiliyor. Konuyla ilgili vatandaşları uyaran Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, vatandaşların yorum yaparken kullanacakları kelimeleri doğru seçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

“Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilirler”

Türk Ceza Kanunu'nun 125’inci maddesi gereği sosyal medya üzerinden suç işleyenlerin cezalandırıldıklarını belirten Duman, “Bir kişiyi rencide edebilecek, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek somut bir fiil veya olgu gerçekleştiren ya da bir kişiye sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldıran şüpheli üç aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" dedi.

“Yapacağınız yorum sizi suçlu yapabilir”

Sosyal medya üzerinden işlenecek suç ve kelimeler hakkında uyarılarda bulunan Duman, şunları söyledi:
“İnternet üzerinden ileti göndererek, tweet atarak veya yorum yaparak 'şerefsiz', 'haysiyetsiz', 'geri zekalı', 'aptal', 'hayvan', 'müsvedde' gibi sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturacağı kuşkusuzdur. Yine bazı fotoğraf altına yapılan yorumlar da suç teşkil edebilir. İnternet üzerinden hakarete uğrayan mağdurun kişisel özellikleri dışında kalmak şartıyla kendisine isnat edilen fiil veya olgu ispatlandığı takdirde hakaret suçu oluşmaz. Örnek verecek olursak, Ali’nin sosyal medya hesabında bir paylaşıma yorum olarak ‘Sen bir katilsin’ denildiğinde bu ispatlanırsa suç unsuru oluşmaz. Ancak ispatlanmaz ve yorum olarak kalırsa bu suç teşkil eder. Sosyal medyada yorumlarının yanı sıra hakaret içeren bir fotoğraf atarak 'sen böylesin, buna benziyorsun' diye yapılan yorumlar da suç unsuruna dahildir.”

“Terbiyesi ve saygısız suç unsuru teşkil etmez”

Suç olarak düşünülen ancak suç unsuru taşımayan söylemler hakkında da konuşan Duman, şunları söyledi:

“İnternetten söylenen kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlar hakaret suçunu oluşturmaz. Sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlarda sıklıkla kullanılan 'terbiyesiz, saygısız, yalancı' gibi sözler hakaret suçu oluşturmaz. Beddua niteliğindeki sözler de hakaret suçu olarak sayılmaz. Örneğin, sosyal medya üzerinden söylenen 'Allah seni bildiği gibi yapsın', 'Cehenneme kadar yolun var' gibi sözler beddua niteliğinde sözler olduğundan hakaret suçu olarak kabul edilmez” dedi.

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