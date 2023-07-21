Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Yeni fiyata bakın

YOZGAT'ta ekmeğe zam geldi ve 4 liradan satılan ekmek 6.5 lira oldu. Kentin yöresel lezzetlerinden olan parmak çöreği de 7 liradan satışa sunuldu.Abone ol
Yozgat’ta 4 liradan satılan somun ekmeğin fiyatı bugün itibariyle 6.5 liradan satılmaya başladı.
Yozgat’ta fırıncıların zam talebi üzerine 4 liradan satılan 200 gram somun ekmek bugün itibariyle 210 gram olarak 6.5 liradan satışa sunuldu.
Pide fiyatının 7 liraya çıktığı kentte asırlık yöresel lezzet parmak çöreğin fiyatı da 5 liradan 7 liraya yükseltildi.