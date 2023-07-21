BIST 6.699
DOLAR 26,93
EURO 29,99
ALTIN 1.705,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Yeni fiyata bakın

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Yeni fiyata bakın

YOZGAT'ta ekmeğe zam geldi ve 4 liradan satılan ekmek 6.5 lira oldu. Kentin yöresel lezzetlerinden olan parmak çöreği de 7 liradan satışa sunuldu.

Abone ol

 Yozgat’ta 4 liradan satılan somun ekmeğin fiyatı bugün itibariyle 6.5 liradan satılmaya başladı. 

Yozgat’ta fırıncıların zam talebi üzerine 4 liradan satılan 200 gram somun ekmek bugün itibariyle 210 gram olarak 6.5 liradan satışa sunuldu.

Pide fiyatının 7 liraya çıktığı kentte asırlık yöresel lezzet parmak çöreğin fiyatı da 5 liradan 7 liraya yükseltildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Katar'dan Kur'an saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası
Katar'dan Kur'an saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası
Belçika Anayasa Mahkemesinden İslami kuruluşlar lehine karar!
Belçika Anayasa Mahkemesinden İslami kuruluşlar lehine karar!
Yargıtay'dan çok konuşulacak tüp bebek kararı! 'Ağır kusurlu' bulundu
Yargıtay'dan çok konuşulacak tüp bebek kararı! 'Ağır kusurlu' bulundu
Hanehalkının ilk çeyrekte seyahat harcaması 22,3 milyar lira oldu!
Hanehalkının ilk çeyrekte seyahat harcaması 22,3 milyar lira oldu!
Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakaladı! Öfkeli koca o anları ifşa etti
Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakaladı! Öfkeli koca o anları ifşa etti
Orta hasarlı binalar tadilattan geçirilip oturulacak!
Orta hasarlı binalar tadilattan geçirilip oturulacak!
Kılıçdaroğlu itiraf etti Faik Öztrak ters köşe oldu
Kılıçdaroğlu itiraf etti Faik Öztrak ters köşe oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladım!" itirafı sonrası akıllardaki soru: Başka kimlerle ne imzalar attın?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladım!" itirafı sonrası akıllardaki soru: Başka kimlerle ne imzalar attın?
İkinci el araçta ilan kısıtlaması! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: 5 binin altına düştü
İkinci el araçta ilan kısıtlaması! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: 5 binin altına düştü
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! İki kritik isim gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! İki kritik isim gözaltına alındı
İstanbul'da vapurdan denize atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!
İstanbul'da vapurdan denize atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!
Sosyal medyada yorum yaparken bunlara dikkat edin!
Sosyal medyada yorum yaparken bunlara dikkat edin!