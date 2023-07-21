BIST 6.693
DOLAR 26,93
EURO 30,00
ALTIN 1.705,97
HABER /  SPOR

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki milli sporcu finale yükseldi!

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki milli sporcu finale yükseldi!

Çekya'da devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Bahattin Hekimoğlu finalde altın madalya için mücadele edecek.

Abone ol

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pilsen kentinde düzenlenen organizasyonda, makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, çeyrek finalde Fransız Julie Rigault Chupin'i, yarı finalde ise Brezilyalı sporcu Jane Karla Gogel'i eledi. Ay-yıldızlı sporcu Öznur Cüre, Hint sporcu Sheetal Devi ile altın madalya için final müsabakasına çıkacak.

W1 erkekler açık kategorisinde ise Bahattin Hekimoğlu, çeyrek finalde Yiğit Caner Aydın'ı, yarı finalde ise Çin sporcusu Zhang Tianxin'i eleyerek altın madalya için finalde Avustralyalı Christopher Davis ile eşleşti.

Öznur Cüre yarın TSİ 17.30'da, Bahattin Hekimoğlu ise 23 Temmuz Pazar günü TSİ 12.50'de final müsabakasına çıkacak.

Çekya'dan 2024 Paris'e 6. kota ise Sevgi Yorulmaz'dan geldi

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları için 6. kota ise makaralı yay kadınlar açık kategorisinde milli sporcu Sevgi Yorulmaz'dan geldi.

Kategorilerinde daha önceden kota hakkını dolduran ülkelerin elenmesi sonucu 16. sırada yarışmayı tamamlayan ay-yıldızlı sporcu Sevgi Yorulmaz, 2024 Paris'e katılma hakkı elde etti.

Organizasyonda, klasik yay açık kategorisinde erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül ile makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, W1 erkekler açık kategorisinde de Bahattin Hekimoğlu, Paris 2024'e dün kota almıştı.

Şampiyonada bugün milli sporculardan Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz kota mücadelelerini sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Katar'dan Kur'an saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası
Katar'dan Kur'an saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası
Belçika Anayasa Mahkemesinden İslami kuruluşlar lehine karar!
Belçika Anayasa Mahkemesinden İslami kuruluşlar lehine karar!
Yargıtay'dan çok konuşulacak tüp bebek kararı! 'Ağır kusurlu' bulundu
Yargıtay'dan çok konuşulacak tüp bebek kararı! 'Ağır kusurlu' bulundu
Hanehalkının ilk çeyrekte seyahat harcaması 22,3 milyar lira oldu!
Hanehalkının ilk çeyrekte seyahat harcaması 22,3 milyar lira oldu!
Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakaladı! Öfkeli koca o anları ifşa etti
Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakaladı! Öfkeli koca o anları ifşa etti
Orta hasarlı binalar tadilattan geçirilip oturulacak!
Orta hasarlı binalar tadilattan geçirilip oturulacak!
Kılıçdaroğlu itiraf etti Faik Öztrak ters köşe oldu
Kılıçdaroğlu itiraf etti Faik Öztrak ters köşe oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladım!" itirafı sonrası akıllardaki soru: Başka kimlerle ne imzalar attın?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladım!" itirafı sonrası akıllardaki soru: Başka kimlerle ne imzalar attın?
İkinci el araçta ilan kısıtlaması! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: 5 binin altına düştü
İkinci el araçta ilan kısıtlaması! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: 5 binin altına düştü
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! İki kritik isim gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! İki kritik isim gözaltına alındı
İstanbul'da vapurdan denize atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!
İstanbul'da vapurdan denize atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!
Sosyal medyada yorum yaparken bunlara dikkat edin!
Sosyal medyada yorum yaparken bunlara dikkat edin!