Netflix'te bir dönem resmen sona erdi! Yasak başladı, 6 milyon abone kayıt oldu!

Netflix, kullanıcılara gönderdiği mailde kişiler arası şifre paylaşım yasağını bütün ülkelerde başlattığını resmi olarak duyurdu. Yasağın test edilmeye başlanmasından bu yana Netflix üzerinde 6 milyon abone kaydının gerçekleştiği belirtildi.

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Netflix, yaptığı uyuruyla kullanıcılar arasında şifre paylaşma dönemini resmen sonlandırdı. Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerde uygulanmaya başlanan bu yasağın ardından kullanıcılar duyuruyu mail yoluyla aldı.

Yayın devi Netflix, Perşembe gününden itibaren kalan ülkelerin neredeyse tamamında haneler arasında hesap paylaşımını ele almaya başlayacağını söyledi.

Bir zamanlar hesap şifresi paylaşımı uygulamasını destekleyen Netflix, şimdi bunun iş beklentileri için karmaşık zorluklar oluşturduğunu düşünüyor.

Geçen yıl test etmeye başlamıştı

Birçok aboneyi üzen bu kısıtlamayı geçen yıl test etmeye başladı ve 2023'te Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve ABD dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeye genişletti. Yukarıda bahsedilen bazı pazarlarda ise Netflix, şifreyi paylaşanların arkadaşlarına uyum sağlamak için ekstra ödeme yapmalarına izin verdi.

Firma, hesap paylaşımı kısıtlamalarını yeni uygulamaya koyduğu ülkelerdeki müşteriler için ek bir üyelik seçeneği sunmayacağını açıkladı. Netflix yaptığı açıklamada;

"Bu pazarlarda, yakın zamanda bu ülkelerin çoğunda (örneğin Endonezya, Hırvatistan, Kenya ve Hindistan) fiyatları düşürdüğümüz ve penetrasyonun hala nispeten düşük olduğu için ekstra bir üye seçeneği sunmuyoruz, bu nedenle ek karmaşıklık oluşturmadan çok fazla hareket alanımız var. Netflix'i ödünç alan haneler mevcut profillerini yeni ve mevcut hesaplara aktarabilecekler." ifadelerine yer verdi.

Şifre paylaşım yasağı abone sayısını artırdı

Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Netflix'in şifre paylaşımını engellemesinin Haziran ayında sona eren çeyrekte güçlü bir abone artışı sağlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık 1 milyon müşteri kaybeden şirket, şimdi 6 milyon abone kazandığını söyledi. Bu artış büyük ölçüde, artık hizmeti ücretsiz olarak paylaşamayan ve kendi hesapları için ödeme yapmayı seçen bireylerden kaynaklanıyor.

Netflix CFO'su Spencer Neumann, firmanın gelir artışının "büyük ölçüde ücretli paylaşım sunumumuzdan kaynaklandığını" söyledi ve Neumann sözlerine şöyle devam etti: "Bu bizim yıl içindeki birincil gelir hızlandırıcımız ve bu etkinin... birkaç çeyrek boyunca artmasını bekliyoruz."