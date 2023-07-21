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Hizbullah, Kur'an'a yapılan saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'nin gönderilmesini istedi!

Hizbullah, Kur'an'a yapılan saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'nin gönderilmesini istedi!

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması nedeniyle Lübnan'ın Stockholm Büyükelçisi'nin geri çekilmesini ve İsveç'in Beyrut Büyükelçisi'nin de ülkesine gönderilmesini istedi.

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Hizbullah'ın düzenlediği bir programa video konferans aracılığıyla katılan Nasrallah, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Kutsal kitaba yönelik saldırıların tekrarlanmaması için Arap ve İslam dünyasının Irak'ın yaptığı gibi bir tutum sergilemesi gerektiğini belirten Nasrallah, "Arap ve Müslümanların yapması gereken ülkelerine baskı uygulayarak İsveç Büyükelçisi'nin gönderilmesi ve kendi büyükelçilerinin bu ülkeden çekilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, Lübnan hükümetine İsveç'in Beyrut Büyükelçisi'ni ülkesine gönderme ve Lübnan'ın Stockholm Büyükelçisi'ni de geri çekme çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri'nden İsveç'e çağrı

Nasrallah'ın Lübnan hükümetine yaptığı bu çağrının ardından Lübnan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsveç'e "İslamofobiyi ve nefreti derinleştirecek, dinlere karşı saygısızlık edebilecek her türlü adıma son verilmesi için gereken tedbirleri alması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsveç'in bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa izin vermesinin Müslümanların duygularını ve onurlarını sürekli zedelemesi anlamına geldiği ifade edildi.

İsveç'te polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika, dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle Irak yönetimi dün İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığına Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da geri çekmesi talimatı vermişti.

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