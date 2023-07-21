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Umre yapan Fulya Öztürk'ün masraflarını kim karşıladı? CNN Türk'ten açıklama

Umre yapan Fulya Öztürk'ün masraflarını kim karşıladı? CNN Türk'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu takip eden gazetecilerden Fulya Öztürk'ün Umre yapması bazı kesimlerce eleştiri konusu oldu. İddialara açıklık getiren Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı, Öztürk'ün masraflarının kurum tarafından karşılandığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinde umre yapan Fulya Öztürk, gezinin önüne geçti.

Kabe önünden paylaştığı fotoğraf sonrası hakkında sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. 

Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk sitesinde "Bir gazeteciyi linç etmenin dayanılmaz hafifliği" başlıklı yazısında iddialara ilişkin açıklama yaptı:

"Harcamaları bağlı oldukları kurumlar tarafından karşılanıyor"

"Ey medya dünyasının sözüm ona duyarlı bireyleri! İçiniz rahat olsun. Fulya Öztürk vergilerinizle umre yapmadı. Çünkü kendisinin, konaklama başta olmak üzere seyahatte yaptığı tüm masraflarını CNN TÜRK karşıladı.

Size bir sır vereyim; bu tarz seyahatlere katılan tüm gazetecilerin masrafları kendi kurumları tarafından ödeniyor. Harcamaları bağlı oldukları kurumlar tarafından karşılanıyor. Tıpkı Fulya Öztürk gibi. Ama siz zaten bunu biliyorsunuz değil mi?

Peki bunu bile bile neden bir meslektaşınızı linç etmek ve ettirmek istiyorsunuz? Amacınız gerçekten gazetecilik yapmak veya bir hakkı savunmak mı?

Yoksa tek meseleniz Fulya Öztürk’ün Cumhurbaşkanı’nın uçağına binmesi mi? Bu sorular uzar gider. Umarım bu yazıdan sonra bir aydınlanma (!) yaşarsınız."

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