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Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber! Kimse bunu beklemiyordu, ters köşe yaptı!

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber! Kimse bunu beklemiyordu, ters köşe yaptı!

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le prensipte anlaşmıştı. Tecrübeli eldiven için Al Nassr da devreye girdi.

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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Al Nassr da talip oldu.

Hırvat basını, Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.

Haberin detayında; Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı.

Hırvat eldiven teklifi kabul ederse; 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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