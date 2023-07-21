Meçhul 'Katılımcı' Ekrem İmamoğlu'nu tehdit etti! 'Dün akşamki acil toplantı da kayıt altında! Aklınızı başınıza alın

CHP'de ortalığı karıştıran Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in de katıldığı "Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme" toplantısının video kaydını yapan 'katılımcı' sosyal medyadan tehdit etti. Video kaydını yaptığı tahmin edilen o 'katılımcı' Twitter hesabı üzerinden "İlk kayıt kibar bir uyarıydı" deyip ekledi: "Sadece bu değil bundan öncekiler de hatta DÜN AKŞAMKİ ACİL TOPLANTI da kayıt altında."

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CHP'de Ekrem İmamoğlu önderliğinde değişim için olduğu öne sürülen ve sosyal medyaya sızdırılan zoom toplantısı "Değişim Gerçeği" adlı Youtube kanalından "Kılıçdaroğlu'na ihanet" başlığıyla sızdırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Özgür Özel ve CHP'nin ağır abilerinin de katılımıyla yapılan toplantının sızması üzerine İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" demişti. İmamoğlu, görüntüler sızdıran 'katılımcı'ya dava açacakları tehdidinde bulunmuştu.

'Katılımcı' Twitter üzerinden tehdit etti

Toplantıyı sosyal medyaya sızdıran kişi olduğu tahmin edilen ve görüşmede 'katılımcı' olarak görünen kişi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz: Partide kavga varmış görüntüsü vermemek için biraz duralım dedik ama anlaşılan ihanet çetesi durmayacak. Madem öyle kartları biraz daha açık oynayalım.!

Bir değil 3 katılımcıydık! Hepsini...

1) O toplantıda bir değil tam üç KATILIMCI vardı. İlk kayıt kibar bir uyarıydı.

2) Kaydın tamamını genel başkan dahil izlemesi gereken herkes izledi. Kaydın kalanında konuşulanları çoktan paylaşırdık ama size değil partinin kurumsal kimliğine zarar gelir diye duruyoruz.

3) Sadece bu değil bundan öncekiler de hatta DÜN AKŞAMKİ ACİL TOPLANTI da kayıt altında.

CHP'yi size yedirmeyeceğiz, akıllı olun!

Demokratik bir yarış olsun, gizli kapaklı işler çevirip beşli çetelerin senaryosuna figüran olmayın diye sizi uyardık, bir kez daha uyarıyoruz. CHP'yi size yedirmeyeceğiz. Kimlerle is çevirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Gittiğiniz yol yol değil! Aklınızı başınıza alın! "