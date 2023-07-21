Eyvah, geri geliyor! Uzman 'çöl sıcaklarının etkisi altında geçecek' günleri açıkladı, Meteoroloji'den de uyarı geldi
Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor. Türkiye'yi bir kez daha aşırı sıcaklar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Önümüzdeki hafta sıcaklık rekoru beklenirken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan çarpıcı açıklamalar yaptı.
Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.
Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.